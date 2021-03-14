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На севере Карелии совестливый вор вернул владелице сумку без 36 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:14, 15 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Костомукше полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило сообщение от местной жительницы, она рассказала, что лишилась вещей, хранившихся в сумке. Помимо денег там находились: мобильный телефон, золотые серьги и цепочка с крестиком.

Общая сумма ущерба составила порядка 87 тысяч рублей.
В тот день женщина совершала покупки в одном из магазинов. В суете она оставила сумку на столике при входе в торговый зал и обнаружила это в течение получаса, сразу обратившись за помощью к работнице заведения. Та сообщила, что сумку заметила и специально переложила на видное место, чтобы владелица нашла ее при выходе из магазина. Однако аксессуар исчез.

На следующей день с потерпевшей связалась работница одной из фирм, расположенных в том же микрорайоне. Она пояснила, что незнакомый мужчина принес сумку в офис и объяснил, что нашел на крыльце этой организации. Так как в сумке был мобильный телефон, коммерсантам не составило труда связаться с хозяйкой находки. Все имущество оказалось на месте, только кошелек был пуст.

В раскрытии преступления сотрудникам уголовного розыска помогли показания свидетелей, а также запись камеры видеонаблюдения, изъятая в магазине. Под подозрением оказался 49-летний горожанин, который стал фигурантом уголовного дела.

Обвиняемый, как и заявительница, приходил в сетевой магазин за товарами. Следствием установлено, что там он заметил оставленную без присмотра сумку и незаметно унес ее с собой. Дома проверил содержимое, забрал находившиеся в кошельке 36 тысяч рублей, а все остальное имущество решил вернуть хозяйке. Связываться с ней лично он не стал, а принес сумку в постороннюю организацию, сообщив, что нашел ее на крыльце. Похищенные деньги потратил на личные нужды.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Причиненный материальный ущерб он готов возместить. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Комментарии

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кир
2021-03-15 13:16:31
Наш человек. Совестливый и тупой.
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