На севере Карелии жаждущие рыбы бездомные обворовали продуктовый магазин

Подозреваемые унесли несколько товаров, но не взяли рыбу, сообщили в МВД Карелии.

В Беломорске правоохранители раскрыли кражу в продуктовом магазине. Как выяснилось, местные жители — бездомные 52 и 46 лет, имеющие криминальное прошлое — попросили продать им колбасу, хлеб, спиртное и сигареты.

Когда все было выложено на прилавок, мужчины вспомнили, что им нужна еще и рыба. Пока продавец ходила в подсобное помещение, чтобы достать рыбу из холодильника, посетители быстро сложили остальные продукты в пакет и скрылись.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранты были задержаны.