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На севере Карелии ждут улучшения погоды в декабре, чтобы начать ремонт труб

Новости. Общество
16:20, 07 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о планах по ремонту водопровода, где образовались прорывы.

Кемский район получит 3 млн рублей на ликвидацию аварийной ситуации на водопроводе. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Петров в соцсети. Он пояснил, что сейчас власти решают, какие участки сети подлежат первоочередному ремонту. Работы начнутся «при улучшении погодных условий», сказал Петров.

«Сегодня проводили совещание более 3-х часов с определением первоочерёдных мер и участков, на которых необходимо произвести ремонтные работы в первую очередь. Получилось всего чуть менее десяти участков с прорывами и неработающей арматурой. По двум есть уже готовая смета. По остальным готовим дефектные ведомости и оперативно будем готовить сметный расчёт. При улучшении погодных условий сможем начать работы. По части участков придётся ждать необходимых материалов. Но работы будут организованы таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить нормативное или близкое к нормативному давлению в сетях», — заявил Дмитрий Петров.

Он сообщил, что подвоз воды будет организован по всем адресам, заявки по которым оставлены в ЕДДС. Власти также пообещали перерасчет населению.

«Соседям, которые делились с соседями водой, будет сделан перерасчёт. Достаточно будет простой записки от соседей, чтобы излишние объемы сняли с оплаты», — заключил Дмитрий Петров.

В конце ноября глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой. На центральном водопроводе в Кеми были зафиксированы многочисленные прорывы. В городе был введен режим функционирования «Повышенная готовность».

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Комментарии

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User
2021-12-07 17:53:47
Отож! Лето в Карелии короткое и малоснежное. Когда же еще улучшения погоды ждать, как не в декабре?!
кир
2021-12-07 18:12:09
User, а в Питере, какое лето?
карел
2021-12-07 16:49:43
Именно зимой и надо делать . Чудак человек .
кир
2021-12-07 16:40:00
Танцоры они никудышные. После 1917 года вся жизнь в окопах и борьбе. Когда это закончится? Никогда, - сказал проснувшийся кот. Зачем убили царских детей? Теперь долго расплачиваться придется. :)
Гость
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