На севере Швеции построят мосты для оленей

Мосты позволят животным безопасно перейти через автомобильные трассы и железнодорожные пути.

На севере Швеции построят более десятка мостов для оленей. Как пишет The Guardian, эти сооружения, которые получили название renoduct – от сочетания слов ren (северный олень) и viaduct (виадук), позволят животным безопасно перейти через автомобильные трассы и железнодорожные пути в поисках еды. Дело в том, что из-за глобального потепления северным оленям стало сложнее находить пропитание в прежних местах обитания.

Изменение климата затронуло около 250 тысяч шведских оленей и повлияло на жизнь и хозяйствование около 4,5 тысячи их владельцев – представителей коренного народа саамов. Многие зимние пастбища на севере Швеции не смогли восстановиться из-за летних засух и лесных пожаров.