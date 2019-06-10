На северные районы Карелии обрушится сильный ветер

МЧС предупреждает об усилении ветра на севере Карелии 11 июня.

Преимущественно по северным районам республики прогнозируется усиление северо-западного и северного ветра порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Общие рекомендации:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101", со стационарного телефона 01.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России

по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.