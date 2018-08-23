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Новости. Общество
20:20, 23 Августа 2018
фото: www.1tv.ru

На шоу Андрея Малахова произошел скандал из-за Наташи Королевой

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Андрей Малахов планировал снять выпуск шоу "Привет, Андрей!", посвященный Наташе Королевой, но в самый последний момент программу отменили.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, на программе Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет исполнять только новые хиты. Певице отказали, и она сорвала съемки. 

В результате, пишет "Собеседник", все приглашенные на 16 августа (именно в этот день должна была состояться съемка) к Королёвой гости остались дома. В том числе и мама Люда, которая прилетела специально для этого из Америки. Помимо нее, в студии должны были появиться и звездные друзья Наташи: юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов, журналист Отар Кушанашвили, а также Игорь Николаев.

Сама Королёва уверяет, что в сложившейся ситуации ничего скандального нет. По ее версии, телевизионный бенефис в самый последний момент отменился совершенно по другой причине. 

"Съемка действительно планировалась, но все происходило в рабочем формате, – рассказала сама Наташа. – Она не состоялась, потому что произошла загвоздка с гостями. Я говорила редакторам, что август – не очень хороший месяц для съемок. Все мои друзья сейчас на отдыхе. Было понятно, что собрать их будет крайне сложно. Редакторы программы сказали: если наберем гостей, будем снимать, если нет, то перенесем на осень. Только по этой причине съемка не состоялась".

Звезда добавила, что петь песни Николаева, которые сделали ее большой звездой, не отказывалась. При этом Наташа усомнилась в том, что бывший супруг хотел участвовать в ее телевизионном бенефисе. 

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