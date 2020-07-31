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На следующей неделе трассу "Кола" на время перекроют

Новости. Общество
18:00, 31 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов/Архив
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На федеральной трассе "Кола" 3 августа разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В понедельник в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке баржебуксирного состава "МБ-1219+МРК "Одинцово"+Шлюзовой-72" с максимальным высотным габаритом 27 метров представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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