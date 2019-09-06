На следующей неделе трассу "Кола" в Карелии перекроют

Трассу в Сегежском районе перекроют в связи с проведением буровзрывных работ, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

На участке капитального ремонта км 725–км 772 автодороги Р-21 "Кола" 11, 12 и 13 сентября будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14.00 до 17.00 в Сегежском районе.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать требования регулировщиков и временных дорожных знаков.