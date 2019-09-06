На следующей неделе трассу "Кола" в Карелии перекроют

Новости по теме
Загрузка...
Трассу в Сегежском районе перекроют в связи с проведением буровзрывных работ, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".
На участке капитального ремонта км 725–км 772 автодороги Р-21 "Кола" 11, 12 и 13 сентября будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14.00 до 17.00 в Сегежском районе.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать требования регулировщиков и временных дорожных знаков.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
03.09.2019, 13:46
01.09.2019, 09:05
03.09.2019, 10:39
30.08.2019, 09:55
Аналитика
05.09.2019 10:59
Капитал
Заместитель директора по экономике и финансам компании "Баренц Групп" Илья Журавлев рассказал о том, на что обратить внимание при приобретении жилья.
03.09.2019 14:14
02.09.2019 11:58
02.09.2019 10:54
Чтиво
03.09.2019 12:30
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
30.08.2019 09:55
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
Медиа
Сегодня 11:10
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии