На стадионе в Петрозаводске появилась новая дорожка для метания

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Новая дорожка для метания открылась на городском стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Современная высококачественная дорожка появилась в секторе для метаний на стадионе "Юность". Торжественная церемония открытия совпала с проведением Чемпионата и первенства Петрозаводска по легкой атлетике.
"Достойные условия для тренировок – это очень важно! Я уверена, что эти условия позволят вам обеспечить новые, гораздо более высокие, достижения", – сказала Ирина Мирошник.
Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Александр Чекунов отметил необходимость качественного современного покрытия для серьезных результатов. А участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Андрей Моруев продемонстрировал мастерство в метании копья.
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