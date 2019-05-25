На стадионе в Петрозаводске появилась новая дорожка для метания

Новая дорожка для метания открылась на городском стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Современная высококачественная дорожка появилась в секторе для метаний на стадионе "Юность". Торжественная церемония открытия совпала с проведением Чемпионата и первенства Петрозаводска по легкой атлетике.

"Достойные условия для тренировок – это очень важно! Я уверена, что эти условия позволят вам обеспечить новые, гораздо более высокие, достижения", – сказала Ирина Мирошник.

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Александр Чекунов отметил необходимость качественного современного покрытия для серьезных результатов. А участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Андрей Моруев продемонстрировал мастерство в метании копья.