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На стадионе в Петрозаводске свернули футбольное поле

Новости. Общество
14:24, 14 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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На стадионе «Юность» демонтируют старое футбольное поле и беговые дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

На стадионе «Юность» в Петрозаводске начались работы по благоустройству. Сейчас на любимом горожанами спортивном объекте демонтируют старое покрытие легкоатлетической дорожки. Его в этом году заменят на новое. На стометровой дистанции обустроят шесть дорожек, четыре на протяжении полного круга. Обновят на стадионе искусственный газон футбольного поля и секцию для прыжков в длину. Покрытия закупила Спортивная школа № 7 в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»). Обновления позволят проводить на стадионе соревнования высокого, в том числе, всероссийского уровня.

Работы выполняет ООО «Спорт Инжиниринг». Помимо перечисленного подрядчику предстоит установить металлический забор, калитки, новые мячеулавливающие ограждения. Также в перечне работ – замена ливневой канализации, ремонт подземных коммуникаций. Заказчиком выступает Спортивная школа № 7. Средства на проведение необходимых работ перенесли с прошлого года: они выделены в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия.

В мэрии напомнили, что площадные спортивные сооружения, расположенные в пойме реки Лососинка ведут свою историю с 1930 года. В настоящее время это одно из любимых мест занятий спортом у жителей Петрозаводска. На территории проводятся тренировки и соревнования по футболу, легкой атлетике, скейтборду и т.д. Также на стадионе принимают нормы ГТО. В 2020 году на площадке состоялось почти 100 городских физкультурных и спортивных мероприятий.

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