На станции переливания в Петрозаводске заканчиваются запасы крови двух групп

Республиканская станция переливания крови остро нуждается в донорах первой и третьей групп.

На 9 августа станция нуждается в донорах О(I)Rh(+/-), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh(-) групп крови. Недостаточно в учреждении крови A (II) Rh (+/-), АВ (+), сообщается на сайте станции.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13:00 до 15:00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Ранее сообщалось, Медвежьегорская ЦРБ в Карелии просит доноров сдать кровь.