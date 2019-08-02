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Новости. Экономика
16:32, 02 Августа 2019
фото: pixabay.com / qimono

На старейшего застройщика жилья в Карелии подали в суд более 20 компаний

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Требования кредиторов по делу о банкротстве старейшего застройщика жилья и социальных объектов в Карелии – АО "Крупнопанельное домостроение" - достигли 12 млн рублей.

Заявления в Арбитражный суд направили уже 24 кредитора этой компании. В их числе – поставщики строительных материалов и электрооборудования, коммунальные службы и налоговая инспекция.

Как следует из картотеки арбитражных дел, наиболее крупные финансовые претензии к должнику имеет компания "Бетокон", которая требует 2,6 млн рублей, и один из индивидуальных предпринимателей, которому "Крупнопанельное домостроение" задолжало 1,1 млн рублей.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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Lana
2019-08-02 17:12:48
Слетелись коршуны добивать некогда процветавшее предприятие! АО "КПД" являлся крупным застройщиком жилья с конца 80-ых годов прошлого века. Его банкротство результат совместных усилий власти и новоявленных застройщиков, которые видели в нем главного конкурента на рынке жилья.
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