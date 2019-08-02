На старейшего застройщика жилья в Карелии подали в суд более 20 компаний

Требования кредиторов по делу о банкротстве старейшего застройщика жилья и социальных объектов в Карелии – АО "Крупнопанельное домостроение" - достигли 12 млн рублей.

Заявления в Арбитражный суд направили уже 24 кредитора этой компании. В их числе – поставщики строительных материалов и электрооборудования, коммунальные службы и налоговая инспекция.

Как следует из картотеки арбитражных дел, наиболее крупные финансовые претензии к должнику имеет компания "Бетокон", которая требует 2,6 млн рублей, и один из индивидуальных предпринимателей, которому "Крупнопанельное домостроение" задолжало 1,1 млн рублей.

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