На старейшего застройщика жилья в Карелии подали в суд более 20 компаний

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Требования кредиторов по делу о банкротстве старейшего застройщика жилья и социальных объектов в Карелии – АО "Крупнопанельное домостроение" - достигли 12 млн рублей.
Заявления в Арбитражный суд направили уже 24 кредитора этой компании. В их числе – поставщики строительных материалов и электрооборудования, коммунальные службы и налоговая инспекция.
Как следует из картотеки арбитражных дел, наиболее крупные финансовые претензии к должнику имеет компания "Бетокон", которая требует 2,6 млн рублей, и один из индивидуальных предпринимателей, которому "Крупнопанельное домостроение" задолжало 1,1 млн рублей.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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