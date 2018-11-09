На старейшей российской ГЭС в Карелии прошли командно-штабное учения

На Кондопожской ГЭС прошли командно-штабное учения, на которых были отработаны действия руководящего состава станции и каскада Сунских ГЭС в период изменения уровней террористической опасности.

По легенде был совершен акт незаконного вмешательства – такая вводная позволила участникам отработать алгоритм принятия управленческих решений в условиях террористической угрозы.

— Антитеррористические учения на объектах генерации проводятся нами регулярно и комплексно. По результатам учения будут дополнительно проработаны локальные нормативные акты станции по данному направлению, и, при необходимости, внесены коррективы, — отметил руководитель командно-штабного учения, начальник отдела по обеспечению физической защиты и информационной безопасности филиала "Карельский" ПАО ТГК-1 Александр Базанков.

Все цели и поставленные задачи учения были достигнуты в полном объеме. В ходе командно-штабного учения комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отработаны мероприятия в соответствии с Указом Президента России № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", ФЗ № 256 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".