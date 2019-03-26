На строительство детсадов в Карелии выделят 1,2 млрд рублей

В регионе до 2021 года будет создано 1,6 тысяч мест в дошкольных учреждениях, заявил министр образования Карелии Александр Морозов.

"До 2021 года в рамках национального проекта "Демография" должно быть создано еще 1,6 тыс. мест [в детских садах]. Из них 900 в Петрозаводске, в поселке Заозерье, в поселке Мелиоративный, в поселке Чална и в Сортавале. На эти мероприятия из федерального бюджета привлекаются средства в размере 1,22 млрд рублей", – рассказал министр образования Александр Морозов на заседании коллегии регионального министерства.

Министр отметил, что в 2016 году республика, выполняя поручение президента, обеспечила стопроцентное наличие мест в детских садах для детей от трех до семи лет. Сейчас регион работает над созданием групп для детей более младшего возраста, пишет ТАСС.

"В 2018 году введены 387 дополнительных мест в Петрозаводске. Проводимые мероприятия позволили различными формами дошкольного образования охватить более 75% детей от общей численности дошкольного возраста и обеспечить доступность дошкольного образования для детей до трех лет на 92%", – рассказал глава ведомства.

По его словам, в 2019 году в регионе появятся еще 626 мест для детей до трех лет – в Петрозаводске и в поселке Шуя Прионежского района. На эти цели республика получит из федерального бюджета порядка 328 млн рублей.

"Еще 3 детских сада будут построены в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" – на 110 мест в поселке Ляскеля Кемского района, строительные работы там уже начались, детский сад на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района и детский сад 280 мест в Петрозаводске", – отметил Морозов.