Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии нашли решение, как сократить число ДТП из-за выезда на встречную полосу 9
Сегодня 07:15
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук останется за решеткой до середины июня 18
13.04.2021 18:35
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
Сегодня 12:02
Власти не исключают отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций 6
13.04.2021 21:05
Эксперты рассказали, куда можно поехать отдыхать вместо Турции 1
13.04.2021 22:00
Уборщица нашла на пляже останки загадочного существа с похожими на ласты лапами
13.04.2021 19:40
Бананы могут исчезнуть в мире 4
13.04.2021 19:10

На строительство ФОКа в Карелии, где уже дважды менялся застройщик, выделено еще более 50 миллионов рублей

Новости. Общество
17:10, 14 Апреля 2021
фото: © Медвежьегорск Online
Загрузка...

Многострадальный ФОК в Медвежьегорске обещают достроить к середине ноября 2021 года.

В паблике «Медвежьегорск Online» появилась информация о продолжении строительства местного ФОКа.

Сегодня на Комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламентарии заслушали информацию о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорском районе. Актуальную информацию о завершении строительства спортивного объекта представил исполняющий обязанности Министра строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Виталий Сергеев.

Представитель ведомства сообщил, что ФОК в Медвежьегорске будет достроен к середине ноября 2021 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%. На завершение строительства спортивного комплекса выделены средства бюджета республики в размере 50, 4 млн рублей. Новый подрядчик, который займется завершающей стадией работ по строительству, будет определен после проведения конкурса.

Напомним, строительство ФОКа в Медвежьегорском районе началось в 2018 году. С первым подрядчиком, обязавшимся сдать объект до 1 июля 2019 года, договор был расторгнут из-за некачественных работ. Новый контракт со втором застройщиком был заключен летом 2019 года, после чего сроки окончания работ перенесли на 2020 год. Однако и со вторым подрядчиком договор был расторгнут из-за невыполнения взятых контрактных обязательств.

Ранее глава Карелии признал срыв строительства медвежьегорского ФОКа «главной неудачей спортивного года».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
13.04.2021, 12:34
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отпраздновали свой профессиональный праздник 2
Сегодня 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»