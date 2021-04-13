На строительство ФОКа в Карелии, где уже дважды менялся застройщик, выделено еще более 50 миллионов рублей

Многострадальный ФОК в Медвежьегорске обещают достроить к середине ноября 2021 года.

В паблике «Медвежьегорск Online» появилась информация о продолжении строительства местного ФОКа.

Сегодня на Комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламентарии заслушали информацию о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорском районе. Актуальную информацию о завершении строительства спортивного объекта представил исполняющий обязанности Министра строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Виталий Сергеев.

Представитель ведомства сообщил, что ФОК в Медвежьегорске будет достроен к середине ноября 2021 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%. На завершение строительства спортивного комплекса выделены средства бюджета республики в размере 50, 4 млн рублей. Новый подрядчик, который займется завершающей стадией работ по строительству, будет определен после проведения конкурса.

Напомним, строительство ФОКа в Медвежьегорском районе началось в 2018 году. С первым подрядчиком, обязавшимся сдать объект до 1 июля 2019 года, договор был расторгнут из-за некачественных работ. Новый контракт со втором застройщиком был заключен летом 2019 года, после чего сроки окончания работ перенесли на 2020 год. Однако и со вторым подрядчиком договор был расторгнут из-за невыполнения взятых контрактных обязательств.

Ранее глава Карелии признал срыв строительства медвежьегорского ФОКа «главной неудачей спортивного года».