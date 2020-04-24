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На стройплощадке в Мурманской области за сутки у 192 человек подтвердился Covid-19

Новости. Общество
08:30, 25 Апреля 2020
фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса
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В Мурманской области подтверждено 856 случаев заболевания коронавирусом.

На сайте Мурманского оперативного штаба сообщается, что по состоянию на 23.30 24 апреля в области подтверждено 193 новых случая заболевания CoViD-19. 

На стройплощадке в Белокаменке коронавирусом заразились 686 человек (+192 за сутки).

На остальной территории Мурманской области – 170 зараженных.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области трое заболевших коронавирусом скончались. 23 апреля в паблике оперштаба появилась информация о еще одном летальном исходе –в Мурманске скончался 62-летний мужчина с подтверждённым диагнозом "коронавирус". 

 

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