В Мурманской области более 400 человек заразились коронавирусом – трое скончались

По состоянию на 23.00 19 апреля в соседней с Карелией Мурманской области подтверждено 403 случая заболевания коронавирусом.

Такой статистикой открыл оперативное совещание правительства губернатор области Андрей Чибис.

290 из них – в Кольском районе (Белокаменка), сообщается в паблике "Коронавирус. Мурманский оперативный штаб".

Три человека умерли.

Первой скончалась 67-летняя женщина. Она была госпитализирована в отделение пульмонолог–ии МОКМЦ с подозрением на пневмонию. В больнице у неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти. Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

13 апреля в больницу обратилась 73-летняя пенсионерка после возвращения из отпуска в Санкт-Петербурге, где несколько дней у неё была высокая температура до 39,0. От госпитализации отказалась. На следующий день администрация больницы повторно направила скорую для госпитализации. В силу тяжести состояния в стационаре потребовалась искусственная вентиляция лёгких – течение ОРВИ осложнилось развитием у пациентки внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Взяты анализы на коронавирус, показавшие отрицательный результат. Повторный анализ через несколько дней выявил коронавирус. Несмотря на проводимую интенсивную терапию в условиях реанимации областной больницы им. Баяндина, пациентка скончалась.

В Кировске скончалась 85-летняя женщина, проходившая самостоятельное лечение на дому. Диагноз "коронавирус" подтверждён посмертно. Женщина страдала сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.