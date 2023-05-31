На субботнике в парке в центре Петрозаводска волонтеры собрали 88 мешков мусора

Ученые, волонтеры и последователи гаудиа-вишнаизма под песни и банановые маффины очистили «Сенаторку».

«Вкусный субботник» — так называлась социально значимая инициатива, с которой выступили волонтеры местной благотворительной организации «Пища жизни», сообщили в администрации Петрозаводска. В уборку парка Сенаторка от мусора и автомобильных шин включились более 20 человек — волонтеры, студенты и преподаватели ПетрГУ, молодые ученые Карельского научного центра РАН, последователи традиции гаудиа-вайшнавизма, жители города. В ходе субботника, который проходил под музыку, было собрано 88 мешков мусора вместимостью 120 литров каждый.

Заряд бодрости неравнодушным горожанам, откликнувшимся на доброе дело, подарила вокальная группа «Хорошее настроение», а волонтеры организации «Пища жизни» угощали всех участников субботника банановыми маффинами и компотом из сухофруктов.

Мероприятие поддержала администрация Петрозаводска. Отметим, субботник в парке Сенаторка стал одним из заключительных в рамках акции «Чистый Петрозаводск». Напомним, в начале этой недели несколько общественных территорий были очищены от мусора и прошлогодней листвы: парк Зеленый Берег убрали сотрудники компании «Вкусно — и точка», в парке Железнодорожников навели порядок специалисты республиканского Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов, а сотрудники детского сада № 23 «Огонек» облагородили территорию возле учреждения на Борнаволокской улице.