На территории приграничного района Карелии обнаружили боеприпасы времен ВОВ

Находки были пригодны для использования.

Сотрудники пограничного управления ФСБ Карелии обнаружили артиллерийские боеприпасы на территории приграничного района, сообщили в пресс-службе управления 15 сентября.

В Лоухском районе сотрудники Пограничного управления обнаружили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной Войны. Как отметили в источнике, находки были пригодны для использования.

В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников сотрудники организовали постоянное наблюдение за районом нахождения боеприпасов.

В дальнейшем указанные взрывчатые вещества изъяли специалисты ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба» и уничтожили на специальном полигоне в Петрозаводске.