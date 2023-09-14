На территории приграничного района Карелии обнаружили боеприпасы времен ВОВ

Находки были пригодны для использования.
Сотрудники пограничного управления ФСБ Карелии обнаружили артиллерийские боеприпасы на территории приграничного района, сообщили в пресс-службе управления 15 сентября.
В Лоухском районе сотрудники Пограничного управления обнаружили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной Войны. Как отметили в источнике, находки были пригодны для использования.
В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников сотрудники организовали постоянное наблюдение за районом нахождения боеприпасов.
В дальнейшем указанные взрывчатые вещества изъяли специалисты ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба» и уничтожили на специальном полигоне в Петрозаводске.
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