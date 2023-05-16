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На трассе «Кола» дотла сгорел большегруз (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:18, 24 Мая 2023
фото: © ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВК

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Грузовик вспыхнул сегодня, 24 мая, на 25 километре автотрассы «Кола».

Полыхавший большегруз тушили на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Дымом заволокло проезжавшие мимо машины.

Как рассказали 47news в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», около часа дня 24 мая поступило сообщение о грузовике, загоревшемся на 25-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола». Дым от большегруза окутал автомобили, которые ехали в сторону Ленобласти.

Возгорание ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что горел самосвал Volvo. Сообщение о полыхающей машине поступило в 12:40. С огнем дежуржная смена 101-й пожарной части справилась к 13:15.

Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, машина остановилась на обочине, движение по участку трассы не затруднено. Обстоятельства случившегося уточняются.

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