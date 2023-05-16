На трассе «Кола» дотла сгорел большегруз (ВИДЕО)

Грузовик вспыхнул сегодня, 24 мая, на 25 километре автотрассы «Кола».

Полыхавший большегруз тушили на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Дымом заволокло проезжавшие мимо машины.

Как рассказали 47news в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», около часа дня 24 мая поступило сообщение о грузовике, загоревшемся на 25-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола». Дым от большегруза окутал автомобили, которые ехали в сторону Ленобласти.

Возгорание ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что горел самосвал Volvo. Сообщение о полыхающей машине поступило в 12:40. С огнем дежуржная смена 101-й пожарной части справилась к 13:15.

Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, машина остановилась на обочине, движение по участку трассы не затруднено. Обстоятельства случившегося уточняются.