На трассе «Кола» при въезде в Карелию на два с половиной месяца будет ограничено движение

На путепроводе в Лодейнопольском районе с 16 мая по 29 июля будет введено реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 249 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области, на путепроводе через железную дорогу Лодейное Поле — Олонец будет ограничена пропускная способность. Ограничение будет действовать с 16 мая по 29 июля.

«В связи с началом планово-предупредительных работ в период с 16 мая по 29 июля 2022 года на путепроводе через железную дорогу Лодейное Поле — Олонец будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, добавив, что работы будут производиться сначала на одной половине моста, а затем на другой.

На месте ремонта будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.