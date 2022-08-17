На трассе «Кола» в Карелии произошла серьезная авария с участием трех автомобилей (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись в Олонецком районе, фургон вылетел с трассы в кювет.

Как сообщили в МЧС Карелии, сообщение об аварии с участием трех автомобилей поступило на пульт ЕСС 25 августа в 16.58. На место для помощи при ДТП выехали спасатели пожарной части города Олонец.

Само столкновение произошло на 298 километре федеральной трассы «Кола». Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, а фургон съехал с дороги в кювет, водителям и пассажирам медицинская помощь не понадобилась. Спасатели отключили аккумуляторы и обеспечили бесперебойное движение по трассе.

В настоящее время в связи с погодными условиями МЧС рекомендует водителям проявлять осторожность на дорогах.