На трассе в Карелии автомобиль едва не улетел в озеро (ФОТО)

Вылетевшая с трассы машина врезалась в деревья на берегу озера.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил фото автомобиля ВАЗ «Нива», вылетевшего с трассы на обочину. Машину остановили деревья — в противном случае, судя по фото, автомобиль рисковал упасть в озеро.

Как отметил автор фото, авария произошла неподалеку от села Готнаволок, возле Спасской губы.

В Госавтоинспекции Карелии уточнили, что в аварии нет пострадавших. Предположительно, ДТП на автодороге Станция Шуйская — Гирвас произошло из-за технических неполадок автомобиля.