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Новости. Общество
15:53, 17 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

На трассе в Карелии ликвидируют несанкционированные съезды

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После принятия дороги "Петрозаводск-Ошта" в федеральную собственность все съезды, не отвечающие требованиям безопасности дорожного движения, ликвидируют, сообщили в Минтрансе Карелии.

В этом году дорогу "Петрозаводск-Ошта" передадут в федеральную собственность. По данным учреждения, от границы города и до границы с Ленинградской областью фактически имеется 286 съездов с автомобильной дороги, в том числе ведущих к зонам жилой застройки, приусадебным участкам, иным объектам.

После принятия дороги в федеральную собственность все примыкания (съезды), не отвечающие требованиям безопасности дорожного движения, а также используемые без соответствующих согласований, будут ликвидироваться.

Рекомендует пользователям съездов, которые по каким-либо причинам не оформлены должным образом, обратиться в КУ РК "Управтодор" для рассмотрения вопроса согласования и выдачи технических требований и условий на использование такого съезда.

Контактные телефоны КУ РК "Управтодор РК": 76-59-14 (приемная), 76-80-52 (отдел содержания автодорог), 77-33-55 (диспетчер-круглосуточно).

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