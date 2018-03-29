На трассе в Карелии лоб в лоб столкнулись BMW и Ford Transit

В Медвежьегорском районе в среду произошло ДТП с участие автомобилей BMW и Ford Transit, сообщает республиканское управление Госавтоинспекции.

Инцидент случился на 627 км автодороги А119 "Вологда-Медвежьегорск".

"27-летний водитель автомобиля BMW допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался во встречном направлении", - сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель BMW получил травмы, ему назначено лечение на дому.

Проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.