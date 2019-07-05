На трассе в Карелии перевернулась "буханка" после столкновения с кроссовером

В ДТП в Кондопожском районе пострадали водители, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.30 на 471 км трассы "Кола" водитель автомобиля УАЗ-3741 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Hyundai Tocson, двигающемуся по главной дороге. Автомобили столкнулись.

В результате происшествия пострадали 2 человека – водитель УАЗа, 28-летний мужчина, и 40-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai. Пострадавшим оказана медицинская помощь.