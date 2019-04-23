На трассе в Карелии в ДТП пострадали два человека

Автомобиль опрокинулся 22 апреля на автодороге "Кочкома - Гос. Граница", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.30 в Муезерском районе на 115 км автодороги "Кочкома - Гос. Граница" 39-летний водитель Mitsubishi Lancer допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили два пассажира - мужчины 34 и 48 лет.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.