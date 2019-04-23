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Новости. Происшествия
10:21, 23 Апреля 2019
фото: ГИБДД Карелии

На трассе в Карелии в ДТП пострадали два человека

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Автомобиль опрокинулся 22 апреля на автодороге "Кочкома - Гос. Граница", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.30 в Муезерском районе на 115 км автодороги "Кочкома - Гос. Граница" 39-летний водитель Mitsubishi Lancer допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили два пассажира - мужчины 34 и 48 лет.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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