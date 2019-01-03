На трассе в Карелии в жестком ДТП пострадали пять человек

Житель Санкт-Петербурга устроил страшную аварию на 338 км автодороги Кола Олонецкого района, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

ДТП произошло вчера, 2 января, в 17-15. На 338 км автодороги Кола Олонецкого района 26-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем "Митсубиси Лансер", не учел дорожных и метеорологических условий. В результате он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем "Лада Веста" и с попутно двигающимся автомобилем "Ниссан Микра".

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в аварии пострадали пять человек: пассажиры автомобилей "Митсубиси Лансер" и "Лада Веста", включая 13-летнюю девочку. Всем пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.