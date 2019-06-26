На трассе в Карелии женщина пострадала в ДТП

Авария произошла 25 июня в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.45 в Кондопожском районе на 472 км федеральной автодороги М-18 "Кола" 52-летний водитель автомобиля УАЗ, выезжая с прилегающей дороги, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus.



В результате ДТП травмы получила 49-летняя пассажирка автомобиля Ford, ей оказана медицинская помощь.