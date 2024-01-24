На трассе в районе поселка Матросы в ДТП погибли четыре человека

Смертельная авария произошла вечером 24 января на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Как сообщили в паблике МВД Карелии, в Пряжинском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в результате которого 4 человека погибли. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.



По предварительным данным, около 20.00 в районе поселка Матросы столкнулись «Вольво» и «ГрейтВол».



Погибшие: 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок.



В другой иномарке за рулем находился 36-летний житель Мурманской области и двое детей. Они живы, доставлены в БСМП Петрозаводска для тщательного медицинского осмотра.



Причины аварии устанавливаются, отметили в источнике.