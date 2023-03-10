На центральной улице Петрозаводска временно запретят остановку транспорта

На следующей неделе на улице Дзержинского будет изменена схема дорожного движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 13 марта на улице Дзержинского будут введены ограничения на остановку, которые начнут действовать возле домов номер 2 и 6. Соответствующие изменения вносятся в схему дорожного движения для доступа строительной техники к месту проведения капитального ремонта общего имущества на проспекте Карла Маркса, 22.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.