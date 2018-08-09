На центральном проспекте Петрозаводска снесут три киоска

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Владельцам металлических киосков на проспекте Ленина необходимо их добровольно демонтировать, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцам трех самовольно установленных металлических киосков, расположенных в районе домов №13, 15 и 29 по пр. Ленина, добровольно, своими силами и средствами до 22 августа произвести демонтаж указанных объектов.
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