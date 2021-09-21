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На участке капремонта трассы «Кола» в Карелии завершились основные работы

Новости. Общество
18:40, 01 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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На одном из двух участков капремонта «Колы» в Олонецком районе завершились основные работы, ремонт второго будет выполнен до конца этого года, сообщили в правительстве Карелии.

Наиболее масштабные мероприятия сейчас идут на участке с 271 по 283 км, где продолжается фрезерование старого асфальтобетона, устраиваются выравнивающий и верхний слои основания дорожного покрытия, ведутся устройство и расчистка канав, ремонт водопропускных труб. По проекту завершение капитального ремонта этого отрезка дороги намечено на следующий год, однако планируется, что основные работы будут выполнены уже в этом.

На участке трассы с 292 по 312 километр такие работы уже завершены. Здесь продолжаются укрепление откосов и дна канав, русел и оголовков водопропускных труб, устройство обочин. Дорожники наносят горизонтальную разметку, ведут установку барьерных ограждений и монтаж опор системы наружного освещения.

Ранее на этом отрезке автодороги «Кола» — впервые на территории республики — были нанесены краевые продольные шумовые полосы, помогающие определять контакт с боковой границей дорожного полотна не только визуально, но и на слух, что, как показывает практика, значительно повышает уровень безопасности на трассе. Обновление этого участка будет полностью завершено уже в этом сезоне.

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