Полторы тысячи жителей Карелии стали жертвами укусов клещей.

Об эпидемиологической обстановке по клещевым инфекциям рассказали в республиканском Роспотребнадзоре Карелии.

Так, за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 117 человек, из них детей — 33.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 35 обращений от горожан, 10 из них — дети.

Как рассказали в ведомстве, с начала года в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 1548 человек, 381 из них — дети. При этом в Петрозаводске зарегистрировано 484 обращения, в их числе — 136 детей.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 5 случаев клещевого боррелиоза, 7 случаев — клещевого вирусного энцефалита.

Специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 11 тысяч 594 человека, в том числе почти 4 тысячи детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах республики, за исключением Лоухского района, уточнили в Роспотребнадзоре Карелии.