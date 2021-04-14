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На улицах Петрозаводска появились первые адресные указатели на русском и карельском языках

Новости. Политика
10:12, 15 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Городские власти намерены с сентября поменять в столице Карелии все уличные таблички на двуязычные.

На улицах Петрозаводска появились первые адресные указатели на русском и карельском языках. Напомним, городская администрация намерена с сентября поменять в столице Карелии все уличные таблички на двуязычные. Образцом для них послужили двуязычные адресные указатели, которые были установлены на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

Сейчас администрация Петрозаводска выбрала в качестве второго языка адресных указателей ливвиковский диалект карельского языка, распространенный, в основном, на юго-западе республики. Отметим, что у карельского языка до сих пор нет в Карелии государственного статуса, а Петрозаводск не считается местом компактного проживания карелов-ливвиков.

Читайте подробнее в статье «Выйду на uuličču, гляну на село».  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-04-15 10:19:38
Кто продвигает? Каков бюджет? Кто получил заказ?
бюджет
2021-04-15 10:19:28
Нафига деньги тратить? Много говорят по карельски? А я раньше считал, что карельской письменности НЕТ. Когда появилась?
David .
2021-04-15 10:23:57
бюджет, Ты чего! На Пушкинской целый институт не один десяток лет придумывает.одно слово -"улица" чего стоит! :)
наташка
2021-04-15 10:16:45
Моя не понимай
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