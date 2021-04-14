Городские власти намерены с сентября поменять в столице Карелии все уличные таблички на двуязычные.

На улицах Петрозаводска появились первые адресные указатели на русском и карельском языках. Напомним, городская администрация намерена с сентября поменять в столице Карелии все уличные таблички на двуязычные. Образцом для них послужили двуязычные адресные указатели, которые были установлены на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

Сейчас администрация Петрозаводска выбрала в качестве второго языка адресных указателей ливвиковский диалект карельского языка, распространенный, в основном, на юго-западе республики. Отметим, что у карельского языка до сих пор нет в Карелии государственного статуса, а Петрозаводск не считается местом компактного проживания карелов-ливвиков.

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