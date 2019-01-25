На улице в Петрозаводске пьяный мужчина избил подростка

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы, дело направлено в суд, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в вечернее время 19 августа пьяный 31-летний мужчина на улице поссорился с несовершеннолетним и ударил его головой в лицо. Подросток попытался убежать с места происшествия, но упал, и обвиняемый, догнав его, нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногой по голове.

В результате подростку была причинена травма головы, квалифицированная как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.