11:35, 12 Декабря 2018
На установку антенн цифрового ТВ в Карелии предложили потратить взносы на капремонт
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Директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелии" Владимир Большаков предложил парламенту рассмотреть возможность использования средств Фонда капремонта для нужд запуска цифрового ТВ.
Владимир Большаков предложил использовать деньги из регионального Фонда капитального ремонта на установку коллективных антенн для приема цифрового ТВ в многоквартирных домах.
По оценке Большакова, деньги Фонда капремонта следует выделить на установку и восстановление пришедших в негодность систем приема телевизионного сигнала.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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