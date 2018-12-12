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Новости. Экономика
11:35, 12 Декабря 2018
фото: Pixabay

На установку антенн цифрового ТВ в Карелии предложили потратить взносы на капремонт

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Директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелии" Владимир Большаков предложил парламенту рассмотреть возможность использования средств Фонда капремонта для нужд запуска цифрового ТВ.

Владимир Большаков предложил использовать деньги из регионального Фонда капитального ремонта на установку коллективных антенн для приема цифрового ТВ в многоквартирных домах. 

По оценке Большакова, деньги Фонда капремонта следует выделить на установку и восстановление пришедших в негодность систем приема телевизионного сигнала.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Иван
2018-12-12 12:09:49
Видимо у нас все дома капитально отремонтированы, денег девать некуда. Сколько же у нас "эффективных менеджеров"
User
2018-12-12 12:01:17
Взносы на капремонт потому так и названы, что должны расходоваться именно на капремонт, а не на фикцию в виде покраски фасадов или обшивки стен сайдингом. И уж тем более они не должны расходоваться на останкинскую иглу!
zanoza
2018-12-12 11:53:15
Вот молодцы! Это же с какого перепуга? Вы сначала собрания провидите в этих многоквартирных домах, как того требует Жилищный кодекс, да у собственников спросите , а оно им нужно? Никакой парламент не в праве распоряжаться средствами капитального фонда, это средства собственников и только они решают куда их направить!
rooty
2018-12-12 11:53:02
А чем антенна для цифрового телевидения отличается от обычной коллективной антенны? Разводят народ, как хотят. У меня и дома, и на даче цифра ловит на кусок проволоки. Несут бред.
Karjalan
2018-12-12 11:49:45
Это глупое и нелепое предложение, исходя из норм закона устанете уговаривать жильцов и собирать их для уговоров.
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