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Новости. Культура
14:29, 11 Июня 2018

На Валааме установили копию креста с горы Афон

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В понедельник 10 июня на Валааме установлен крест, который является точной копией креста, установленного в 1882 году русскими паломниками в Греции на Афоне, сообщает карельская епархия.

Крест, воздвигнутый на ладожских скалах, является копией исторического восьмиконечного железного афонского креста, который был установлен на самой вершине Афона – на высоте 2033 метра над уровнем моря. Русские монахи Пантелеимоновского монастыря сделали это.

Выполнен крест из обычного металла. К его поперечной жерди прикреплены два символа истязаний Иисуса Христа — копьё, которым римский воин проткнул бок Господа, и трость с губкой, подобной той, что мучители Сына Божьего окунали в уксус и прикладывали к устам претерпевающего нечеловеческие страдания Христа.

"Крест на вершине Святой Горы уже давно стал одним из главных символом Афона, и потому установка точной копии такого креста на Северном Афоне – Валааме станет ещё одним символом духовной преемственности и единства Православной Византии и Святой Руси",– подчеркнул архимандрит Дорофей (Вечканов), наставник братства, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в поселке Горки-8.

Кстати, и документы, подтверждающие тесные связи Руси с Афоном в первые века второго тысячелетия сохранились. Я своими глазами видел на Афоне древний акт того времени, где стоит подпись русского игумена.

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