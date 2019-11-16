В Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Валаам: 200 лет в русской живописи"

В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Михайловском замке Русского музея открылась уникальная выставка, посвященная 30-летию возрождения Валаамской обители в Карелии.

Впервые была представлена коллекция живописных работ Ново-Валаамского монастыря из Финляндии вместе с произведениями Валаамского монастыря из России, а также из Русского музея. На выставке показаны 70 произведений таких известных художников, как Шишкин, Куинджи, Гине, Каменев, Бондаренко, Балашов и других отечественных живописцев.

С приветственным словом выступил Игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Он отметил, что "опыт сотрудничества, даже дружбы строгого островного монастыря и ведущего художественного учебного заведения России является, без сомнения, уникальным. Промыслом Божиим именно Валаам, с его северной, "живописной в высшей степени», по словам Шишкина, природой, оказался так созвучен молодым русским пейзажистам в их поисках самобытного творческого пути".

В силу исторических обстоятельств валаамские работы русских художников оказались рассеяны по разным странам. Но основная их часть сосредоточена в России и в Финляндии, в Ново-Валаамском монастыре, который был основан в результате эвакуации валаамского братства в 1940 году после окончания советско-финской войны. В этом году, когда отмечается 30-летие возрождения Валаамской обители, впервые художественная галерея Ново-Валаамского монастыря приехала в Россию и представлена широкому кругу зрителей.

Выставка "Валаам: 200 лет в русской живописи" продлится до 13 января 2020 года.