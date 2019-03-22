На весенних каникулах библиотеки Карелии проведут для детей мероприятия

Неделя детской и юношеской книги стартует в республике 23 марта, сообщили в Минкультуры Карелии.

в 13.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественное открытие Недели детской и юношеской книги, посвященной 170-летию выхода в свет второго дополненного издания "Калевалы". С 23 по 28 марта в честь этой даты в библиотеке пройдут различные мероприятия, которые объединит известный эпос.

Неделя детско-юношеской книги проходит в России каждый год в дни весенних каникул. В течение недели в библиотеках страны проходят литературные викторины и конкурсы, встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, редакторами детских журналов.



Национальная библиотека Карелии

В Петрозаводске Неделю детско-юношеской книги стали отмечать с 1961 года. Позднее к этому празднику присоединились все районы Карелии.

Программа Недели детской и юношеской книги в Национальной библиотеке по ссылке.