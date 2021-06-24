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На въезде к излюбленному месту купания в Петрозаводске установят шлагбаум

Новости. Общество
13:13, 25 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Глава Петрозаводска обсудил горожанами вопросы благоустройства Ключевского карьера.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что 24 июня вечером провели встречу на Ключевском карьере. Мэр с горожанами на месте искали общее решение, с чего начать благоустройство территории.

«По программе „Комфортная городская среда“ на этот объект выделено 2,6 млн рублей. После долгих обсуждений решили на эти деньги установить шлагбаум, запрещающий въезд на „утюг“, и благоустроить парковку чуть выше. Это позволит не допускать транспорт в водоохранную зону и обезопасить отдыхающих у воды от автомобилей. Будем также рассматривать возможность устройства лестницы для спуска с парковки к воде», — написал Любарский.

Для профессиональной оценки фронта работ необходимо проконсультироваться с ландшафтными дизайнерами, геологами, биологами и проектировщиками. Поручение дано комитету ЖКХ.
Запланированные работы Владимир Любарский хочет успеть сделать до наступления холодов.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-25 15:06:49
Шлагбаум предусматривает возможность проезда. А зачем, если решили, что это не требуется?
Клещ
2021-06-25 14:19:17
Под парковку лес рубить начнут?) мусорные баки поставьте вместо шлагбаума.
VladPTZ
2021-06-25 14:07:15
Началось "благоустройство" сначала шлагбаум, а потом комерса с кассой и забором, поставить могут, который будет наживаться на том что было десятилетиями бесплатно, все кто не доволен платой назовут гоблинами и маргиналами, а кто платит тот приличный свет общества. Не забуду и про камеры чтоб не кто пива не выпил и шашлык не пожарил мимо кассы. Ведь свободные отдыхающие денег не приносит а земля без дела простаивает.
Саныч
2021-06-25 13:56:58
Как быстро этот шлагбаум сломают, интересно?
mobikk
2021-06-25 14:08:24
Саныч,
А смысл его ломать? Обойди его, забора то нет...Или еще и 5-метровый построят?
однозначно
2021-06-25 13:18:48
Протестуна трунова туда в будку охранником пристроить. Пусть краснокнижные лишайники охраняет. Это у него любимое место в городе после Невского пассажа. Офф, я правильно сказал ? :)
Гость
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