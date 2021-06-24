На въезде к излюбленному месту купания в Петрозаводске установят шлагбаум

Глава Петрозаводска обсудил горожанами вопросы благоустройства Ключевского карьера.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что 24 июня вечером провели встречу на Ключевском карьере. Мэр с горожанами на месте искали общее решение, с чего начать благоустройство территории.

«По программе „Комфортная городская среда“ на этот объект выделено 2,6 млн рублей. После долгих обсуждений решили на эти деньги установить шлагбаум, запрещающий въезд на „утюг“, и благоустроить парковку чуть выше. Это позволит не допускать транспорт в водоохранную зону и обезопасить отдыхающих у воды от автомобилей. Будем также рассматривать возможность устройства лестницы для спуска с парковки к воде», — написал Любарский.

Для профессиональной оценки фронта работ необходимо проконсультироваться с ландшафтными дизайнерами, геологами, биологами и проектировщиками. Поручение дано комитету ЖКХ.

Запланированные работы Владимир Любарский хочет успеть сделать до наступления холодов.