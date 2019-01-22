На воинский учет будут вставать по месту проживания

Госдума приняла закон, обязывающий вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Проект поступил в нижнюю палату парламента в прошлом году, его авторами выступили сенаторы во главе с Виктором Озеровым.

Они пояснили, что большое количество призывников, которые приехали на учебу в крупные города, не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Как следствие – их нельзя поставить на воинский учет.

Ко второму чтению в проекте появилась поправка, согласно которой отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в этом, пишет "РИА Новости".

Согласно финальной редакции документа, ответственные за военно-учетную работу лица обязаны в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто должен состоять, но по какой-то причине не состоит на учете. Также они обязаны вручить таким гражданам повестку в военкомат.