На вокзале в Петрозаводске задержан наркодилер с пакетами кокаина

Транспортные полицейские задержали жителя Петрозаводска с наркотиками, сообщает ведомство.

На железнодорожном вокзале Петрозаводска сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего местного жителя. Мужчина был препровожден в служебное помещение. В ходе личного досмотра оперативные сотрудники обнаружили и изъяли у него три пакета с порошкообразным веществом внутри.

"Экспертиза установила, что изъятое кокаин и амфетамин", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).