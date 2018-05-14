На вокзале в Петрозаводске задержан наркодилер с пакетами кокаина

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Транспортные полицейские задержали жителя Петрозаводска с наркотиками, сообщает ведомство.
На железнодорожном вокзале Петрозаводска сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего местного жителя. Мужчина был препровожден в служебное помещение. В ходе личного досмотра оперативные сотрудники обнаружили и изъяли у него три пакета с порошкообразным веществом внутри.
"Экспертиза установила, что изъятое кокаин и амфетамин", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).
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