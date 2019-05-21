На восьми улицах Петрозаводска в ближайшие дни проведут ямочный ремонт

В Петрозаводске продолжается ямочный ремонт дорог, организация-подрядчик выполняет фрезеровку поврежденных участков асфальтового покрытия, сообщили в администрации города.

Деформированные фрагменты дорожного полотна удалены на проезжей части моста через Лососинку на улице Мерецкова, в Тепловом проезде, участке набережной Гюллинга.

В ближайшие дни дорожные работы будут вестись в Картодромном проезде, возле пересечения улиц Олонецкой и Прионежской, Халтурина и Пограничной, на кольцевом пересечении Карельского и Комсомольского проспектов, на пересечении улиц Судостроительной и Кемской и улице Судостроительной.

Фрезерование поврежденных участков асфальта также запланировано на Сыктывкарской улице, Лесном проспекте и вблизи Северной Точки.

Администрация города предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать объездные маршруты.