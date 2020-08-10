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На восстановление сожженной Успенской церкви потребуется 80 млн рублей, заявил глава Карелии

Новости. Общество
07:15, 11 Августа 2020
фото: Профиль в VK.COM
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Артур Парфенчиков рассказал о восстановлении в Кондопоге Успенской церкви, которую два года назад поджег подросток, уничтожив памятник деревянного зодчества почти полностью.

"Два года назад мы потеряли Успенскую церковь в Кондопоге - один из самых знаковых храмов в Карелии, уникальный памятник деревянного зодчества. Пожар произошел 10 августа 2018-го. Он практически полностью уничтожил деревянную постройку, осталось не более 10 процентов сруба. Несмотря на это, было принято решение восстановить храм", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава отметил, что восстановление церкви - сложная эта задача и дорогостоящая.

"Только на разработку научно-проектной документации для реставрации потребовалось 8 млн рублей, -уточнил Артур Парфенчиков. - Эти средства выделило Минкультуры России. Сами же работы обойдутся, по предварительным подсчетам специалистов, как минимум в 80 млн рублей. Их тоже необходимо изыскать в федеральном бюджете. Нужно не просто воссоздать архитектурный облик Успенки - важно сделать это с применением традиционных технологий и инструментов, иначе получится просто новодел".

По словам Артура Парфенчикова, надежду на восстановление дает поддержка и вера людей: добровольные пожертвования на восстановление Успенской церкви продолжают поступать. Сбором средств занимается благотворительный фонд "Северный духовный путь", который сразу после пожара выступил с инициативой возродить храм.

"За два года поступило уже около 9 млн рублей. Эти средства будут направлены на те работы, которые остаются за рамками федерального финансирования, например, восстановление внутреннего убранства или написание икон. На средства фонда уже возведена защитная конструкция над сгоревшим срубом, - объяснил глава. - Окончательный вариант проекта восстановления Успенской церкви будет готов к концу этого года. Сами же работы могут начаться уже в 2021 году".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-11 10:19:56
Зачем она нужна в сплошном безбожном населении? Слабо на поповские деньги?
Театральный критик
2020-08-11 07:51:59
А я ужевсе деньги грудинину отдал для колхоза.
Олег
2020-08-11 09:30:25
Театральный критик, Вы зря смеётесь над Грудининым, понятно что поддерживаете коррупционный режим, честным людям здесь места пока нет, пока....
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