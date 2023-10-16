На всероссийском социальном форуме отметили вклад Карелии в работу с семьями и детьми

Наша республика представила практику «Сохраним семью», которая стала лидером в номинации «Безопасное детство».

Опыт Карелии по работе с семьями и детьми был отмечен на всероссийском форуме «Вместе — ради детей!». Об этом сообщили в паблике республиканского Минсоцзащиты 18 октября.





На XIV всероссийском форуме «Вместе — ради детей!», прошедшем в Нижнем Новгороде, подвели итоги конкурса лучших региональных практик по работе с семьей и детьми в 29 номинациях.



Карелия представила 5 лучших социальных практик по работе с семьями и детьми. Одна из них — «Сохраним семью» — стала лидером в номинации «Безопасное детство».

Практика предполагает взаимодействие Центра социальной работы Карелии с центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей с целью оказания помощи семьям, члены которых нуждаются в лечении алкозависимости.

Специалисты мотивируют семьи на изменения и оказывают поддержку в подготовке документов в Центр соцработы для предоставления помощи в форме соцконтракта для прохождения лечения. В период лечения и по его окончании специалисты центров сопровождают семью с целью повышения ее функциональности, рассказали в источнике.



«Форум также предложил нам интересные форматы общения: деловые игры, профессиональные площадки, экспертные сессии, что позволило не только познакомиться с опытом коллег, но и выстроить „живой“ разговор с вопросами, обсуждениями и дискуссиями», — рассказала начальник отдела профилактики социального сиротства республиканского Минсоцзащиты Виктория Минина.



Всероссийский форум «Вместе — ради детей!» в этом году состоялся под девизом «Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!». Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в форуме приняли более 600 человек из 76 субъектов страны, отметили в источнике.