Реклама

Жилой комплекс «Флотилия» вырос до третьего этажа
16.10.2023 15:49
Перечислены пять ошибок, делающих квартиру устаревшей
Сегодня 00:10
Танцевальный дуэт из Петрозаводска вошел в пятерку сильнейших в России
17.10.2023 17:40

На всероссийском социальном форуме отметили вклад Карелии в работу с семьями и детьми

Новости. Общество
11:38, 18 Октября 2023
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новости партнеров

Наша республика представила практику «Сохраним семью», которая стала лидером в номинации «Безопасное детство».

Опыт Карелии по работе с семьями и детьми был отмечен на всероссийском форуме «Вместе — ради детей!». Об этом сообщили в паблике республиканского Минсоцзащиты 18 октября.



 На XIV всероссийском форуме «Вместе — ради детей!», прошедшем в Нижнем Новгороде, подвели итоги конкурса лучших региональных практик по работе с семьей и детьми в 29 номинациях.


Карелия представила 5 лучших социальных практик по работе с семьями и детьми. Одна из них — «Сохраним семью» — стала лидером в номинации «Безопасное детство».

Практика предполагает взаимодействие Центра социальной работы Карелии с центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей с целью оказания помощи семьям, члены которых нуждаются в лечении алкозависимости.

Специалисты мотивируют семьи на изменения и оказывают поддержку в подготовке документов в Центр соцработы для предоставления помощи в форме соцконтракта для прохождения лечения. В период лечения и по его окончании специалисты центров сопровождают семью с целью повышения ее функциональности, рассказали в источнике.

«Форум также предложил нам интересные форматы общения: деловые игры, профессиональные площадки, экспертные сессии, что позволило не только познакомиться с опытом коллег, но и выстроить „живой“ разговор с вопросами, обсуждениями и дискуссиями», — рассказала начальник отдела профилактики социального сиротства республиканского Минсоцзащиты Виктория Минина.

Всероссийский форум «Вместе — ради детей!» в этом году состоялся под девизом «Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!». Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в форуме приняли более 600 человек из 76 субъектов страны, отметили в источнике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.