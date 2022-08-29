На выборах главы Карелии к полудню проголосовали более 100 тысяч человек

По данным Центральной избирательной комиссии республикии, на 12.00 на выборах главы Карелии проголосовали более 100 тысяч человек.

Избирательные участки работают сегодня до 20.00. Избиратели, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок (состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком, иные уважительные причины) могут проголосовать на дому. Для этого надо в письменной или устной форме по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Сделать это можно до 14.00 11 сентября. Члены участковой комиссии придут к избирателю, который подал такое заявление, для голосования 11 сентября.

Явка на 12.00 составила 19,90%, (100 482 человек).

Узнать адрес своего избирательного участка можно здесь http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/

Напомним, сегодня, 11 сентября, продолжилось голосование за кандидатов на пост главы Карелии. Участки открылись в 8 утра, а закроются в 20.00. За два предыдущих дня выбор сделали 16,83% избирателей (84 974 человек).