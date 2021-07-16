На выборах в Заксобрание Карелии основная борьба развернется между «Единой Россией» и КПРФ

Практически все партии закончили выдвижение своих кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии - стали понятны контуры предстоящей избирательной кампании, появились первые прогнозы

Уже сегодня видно, кого именно единороссы считают своими реальными конкурентами. Если ЛДПР и «Справедливую Россию» никто не трогает, то против КПРФ развернута настоящая война.

Власть борется с коммунистами разными способами. На протяжении последних двух лет КПРФ не разрешили провести в Петрозаводске ни одной акции протеста. За каждое несогласованное выступление региональное отделение КПРФ судили и штрафовали. Сумма штрафа достигала 125 тысяч рублей. Евгений Ульянов стал единственным в Карелии депутатом, которого за несколько месяцев до выборов задержали, полицейским конвоем сопроводили в суд и оштрафовали за встречу с избирателями (признали незаконным публичным мероприятием).

С приближением выборов руководителей КПРФ в Карелии начали дискредитировать через фейковые страницы в соцсетях и заказные статьи в Интернете. Эта кампания усилилась после того, как стало известно, что партийный список КПРФ на выборах в Заксобрание Карелии возглавили Евгений Ульянов и Сергей Андруневич (тот самый ветеран погранвойск, который вручил спикеру Заксобрания два рулона туалетной бумаги в знак протеста против индексации ветеранских выплат на 21 рубль). Отдельного внимания оппонентов удостоился лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков, который, как и в 2016 году, пошел в Заксобрание от КПРФ – его поливают грязью все с тех же фейковых страниц и анонимных групп в ВК.

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