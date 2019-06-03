На выходных в Карелии поймали 15 пьяных водителей

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Два водителя ранее уже были наказаны за нетрезвое вождение, сообщили в ГИБДД Карелии.
За выходные дни в Карелии были отстранены от управления 15 водителей, находившихся в состоянии опьянения.
Из числа нарушителей два водителя ранее уже были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение.
За повторное нарушение им грозит уголовное наказание.
За 5 месяцев сотрудники ГИБДД отстранили от управления 659 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, 94 водителя сели пьяными за руль повторно.
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