На выходных в Карелии поймали 15 пьяных водителей

Два водителя ранее уже были наказаны за нетрезвое вождение, сообщили в ГИБДД Карелии.

За выходные дни в Карелии были отстранены от управления 15 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Из числа нарушителей два водителя ранее уже были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение.

За повторное нарушение им грозит уголовное наказание.

За 5 месяцев сотрудники ГИБДД отстранили от управления 659 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, 94 водителя сели пьяными за руль повторно.