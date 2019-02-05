На вывоз снега в Петрозаводске дополнительно выделят деньги

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С начала года в городе выпала почти трехмесячная норма осадков. В связи с этим необходимо дополнительное финансирование, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Петрозаводске вывезли почти весь объем снега, предусмотренный муниципальным контрактом. В связи с продолжающимися снегопадами Ирина Мирошник поручила изыскать дополнительные средства на вывоз снега.
Как сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, по договоренности с подрядчиком работы продолжаются в усиленном режиме. Теперь снег вывозят и в дневное время, а не только ночью.
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