На вывоз снега в Петрозаводске дополнительно выделят деньги

С начала года в городе выпала почти трехмесячная норма осадков. В связи с этим необходимо дополнительное финансирование, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске вывезли почти весь объем снега, предусмотренный муниципальным контрактом. В связи с продолжающимися снегопадами Ирина Мирошник поручила изыскать дополнительные средства на вывоз снега.

Как сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, по договоренности с подрядчиком работы продолжаются в усиленном режиме. Теперь снег вывозят и в дневное время, а не только ночью.